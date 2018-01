Médicos vetam desfile de Lula pela Gaviões

do estadão.com.br

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai participar do desfile da escola de samba Gaviões da Fiel, que neste ano homenageia o petista. Os médicos desaconselham a participação de Lula, ainda em tratamento contra o câncer na laringe. O veto da equipe médica deve ser comunicado à escola ainda nesta semana, segundo reportagem da Folha de S.Paulo desta quinta-feira, 9.

Apesar de o ex-presidente reagir bem ao tratamento, os médicos avaliam que a exposição nesse momento não é apropriada. A última sessão de radioterapia será na próxima sexta-feira, 17, um dia antes do desfile. Lula sairia no último carro alegórico.

A assessoria de imprensa do ex-presidente afirmou não ter sido informada da decisão dos médicos e disse não haver aiinda definição sobre a participação de Lula.

Com o fim do tratamento de radioterapia, o ex-presidente deve passar por exames para avaliar a recuperação do câncer, diagnosticado em outubro. A perspectiva da equipe médica é “bastante positiva” e a expectativa é de que o petista não precise mais ser submetido a sessões de quimioterapia ou de radioterapia. O último exame detalhado, realizado em dezembro, apontou redução do tumor de 75% em relação ao tamanho inicial, de 2,5 centímetros de diâmetro.

Nas últimas semanas, o ex-presidente tem evitado despachar na sede do Instituto Lula, na capital paulista, e tem apresentado rouquidão e incômodo na laringe, efeitos colaterais já esperados. Mesmo debilitado, o ex-presidente não abriu mão das articulações políticas e, por telefone, garantiu a permanência de Marta Suplicy na vice-presidência do Senado Federal e a escolha do deputado federal Jilmar Tatto (SP) para líder do PT na Câmara.