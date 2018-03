Marta Suplicy e Netinho de Paula disputam espaço na TV

Malu Delgado

Coordenadores da campanha de Aloizio Mercadante (PT) ao governo de São Paulo chegaram ontem à noite a um acordo para dividir o tempo da propaganda eleitoral na TV entre os dois candidatos ao Senado na coligação, Marta Suplicy (PT) e Netinho de Paula (PC do B).

Pelo acerto, Marta teria 2 minutos e 10 segundos e Netinho 1 minuto e 10 segundos. O acordo ainda será submetido à direção do PC do B, que reclama de ser discriminado na coligação. Também a petista não teria ficado satisfeita com o acordo, segundo aliados.