Marta confirma interesse em disputar prefeitura de SP em 2012

A senadora Marta Suplicy (PT-SP) afirmou que pretende entrar na disputa pela prefeitura de São Paulo nas eleições de 2012. Em entrevista ao programa Jogo de Poder, da CNT, Marta, que já havia sinalizado a intenção, falou que coloca seu nome à disposição do partido.

Durante a entrevista, que vai ao ar no domingo, 15, a senadora diz que a decisão surgiu após avaliar a administração do prefeito Gilberto Kassab, em especial na área de transporte público. “Não pensava em ser candidata em 2012, mas passei a cogitar concorrer à prefeitura depois de ver o que o Kassab fez com a minha cidade.”

Apesar da disposição, o nome de Marta não é a única aposta do partido para 2012. Entram como postulantes o Eduardo Suplicy, os ministros de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, e da Educação, Fernando Haddad, e o deputado federal Jilmar Tatto.

Nessa semana, o PMDB sinalizou que tem planos de lançar o deputado federal Gabriel Chalita para candidato à prefeitura paulistana. Ainda filiado ao PSB, Chalita deve oficializar sua ida ao PMDB em 4 de junho.