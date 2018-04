Marinha gasta R$ 657,9 mil em reformas e compras onde Dilma passa férias

do estadão.com.br

A Marinha gastou R$ 657,9 mil com reformas e compras de móveis para a casa onde a presidente Dilma Rousseff passa férias, na base naval de Aratu, na Bahia. Os gastos constam em cinco notas emitidas entre os dias 21 de novembro e 10 de dezembro deste ano, segundo levantamento feito pelo site Contas Abertas.

Na lista de compras divulgada pelo site constam seis frigobares (R$ 4,9 mil), oito televisões, sete DVD’s, um home theater um computador completo, no valor total de R$ 19,5 mil. Só as cortinas teriam custado R$ 37,3 mil. Já as reformas ficaram em R$ 195,4 mil.

Em resposta ao site, uma fonte militar informou que as compras e a reforma podem não ter sido feitas para receber a presidente, mas para atender ao “rodízio de manutenção” dos imóveis oficiais. A casa onde Dilma está hospedada é destino comum de presidentes da República em períodos de férias. Dilma ficará em Aratu até 10 de janeiro, acompanhada de familiares.