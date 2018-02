Marina Silva se encontra com blogueiros; leia a íntegra

Por Ricardo Chapola

A pré-candidata do PV à Presidência, Marina Silva, se encontrou nesta segunda-feira, 31 de maio, com representantes das mídias sociais do País para conversar sobre a contribuição da internet na ampliação dos processos de transparência das ações de governo. Ela esteve acompanhada de Guilherme Leal, vice em sua chapa.

A pré-candidata disse que pretende inverter a ordem das doações de campanha. “Queremos inverter a ideia de poucos contribuindo com muito, para muitos contribuindo com pouco.” Ela também disse que a corrupção acontece por conta da impunidade. Dizendo ser recém-ingressa no mundo digital, ela falou que pretende ter contato interessante com o Twitter. “Mas não necessariamente espetaculoso”, afirmou. O apresentador do evento anuncia o seu fim.

20h31 – Leal: “Este instrumento que permite o diálogo é riquissímo, seja no processo na construção da percepção do eleitor, seja num governo baseado nesta filosofia”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h30 – “A intenção é transformar tudo isso em comunicação viva e real. A propaganda não se sustenta”, afirmou a pré-candidata.

20h29 – Marina cita Mercadante e o “irrevogável”

20h25 – Pergunta sobre como o carisma construído no universo digital seja fator de alavancamento do candidato e como isto pode permanecer, fazend0-se ferramenta de relações sociais e não de difusão de propaganda.

20h24 – O presidente da Natura e vice de Marina, reforça a declaração da ex-senadora e diz ser justamente um desafio a reforma tributária.

20h22 – “É um esforço que estamos tendo para uma eventual reforma tributária”, disse Marina. No entanto, a ex-ministra ressalta esta dificuldade.

20h18 – Blogueiro comenta sobre os impostos que atuam também na internet. Ele pergunta sobre como ela pretende agir sobre os impostos caso seja eleita

20h14 – Guilherme Leal: “Hoje o jovem aprende de uma maneira diversa da que aprendia no meu tempo.”

20h10 – Marina Silva: “Se a gente olhar para a Índia e Coreia estão onde estão, pois eles investiram em educação de direito, ou seja, aquela contida na Constituição.”

20h09 – Pergunta sobre propostas de governo para a educação em geral e quais serão os incentivos para o ensino à distância.

20h06 – Marina fala sobre manifestação cultural em resposta à pergunta sobre hip hop

20h03 – “Deveríamos resolver esse nosso hiato visando a educação”, disse Marina

20h01 – Guilherme Leal diz ser óbvio o fato de que a população tenha maior acesso, assim problemas citados por Marina seriam minimizados.

19h59 – “Uma das coisas que façam com que a corrupção aconteça é a impunidade.” Estas novas ferramentas contribuirão para diminui-la.

19h56 – Marina ressalva parte da pergunta de blogueiro e diz que não pode ser objetiva sobre aquilo, porque “este é um segmento ainda em construção.”

19h54 – Pergunta sobre a questão de acessibilidade da internet e como um possível governo lidaria com este problema.

19h51- Segundo a pré-candidata do PV à Presidência da República, há uma resignificação sim da antiga forma de direito autoral. A nova tende a ser mais ágil, devido ao compartilhamento do que é divulgado.

19h49 – Marina: “A internet faz alguma desconstrução de tudo, porque o acesso é direto.”

19h47 – Pré-candidata e Guilherme Leal são indagados sobre o direito intelectual

19h43 – “Estava tão cheia de pastas e penduricalhos, que dei o cheque ao rapaz. Ele escaneou e divulgou no jornal”, exemplifica a pré-candidata

19h41 – Marina cita exemplo de quando foi vereadora e foi abordada por um jornalista lhe perguntando qual era o ordenado de um vereador.

19h39 – Marina Silva afirma que transparência e verdade devem fazer parte da política.

19h38 – O presidente da Natura diz que transparência e verdade precisam ser ampliadas pela política, que deveria ser um grande instrumento para esta promoção.

19h37 – Leal: “Eu me dou bem com a verdade e com a transparência; não com política”.

19h36 – Marina e Guilherme Leal são inqueridos sobre verdade e transparência nos políticos.

19h34 – “Eu quero ter contato interessante, mas não necessariamente espetaculoso”, disse a pré-candidata sobre exposição no Twitter.

19h33 – Marina: “Eu sou uma recém-ingressa neste mundo digital”.

19h32 – Pergunta sobre como são administradas as ferramentas digitais que Marina usa na campanha.

19h30 – Marina reforça ideia de transparência na campanha, no âmbito das contribuições feitas pelos eleitores.

19h29 – “Queremos inverter a ideia de poucos contribuindo com muito, para muitos contribuindo com pouco.”, afirma Marina

19h28 – Marina é questionada sobre o financiamento de campanhas de candidatos, feito por grandes coorporações.

19h25 – “A intenção é oferecer maior transparência na campanha”, diz Marina

19h24 – Pergunta sobre se a campanha será mais aberta e se a acessibilidade de dados será maior com a utilização da internet.

19h23 – Guilherme Leal deseja que a internet continue a ser usada e que o dálogo oriundo deste meio seja de longo prazo.

19h21 – Leal toma a palavra e diz que a internet pode contribuir para a arrecadação para a campanha.

19h19 – “É uma nova forma de fazer política, não baseada nas antigas estruturas. Além disso, problemas serão supridos com esse tipo de campanha, inclusive de acesso”, responde Marina.

19h18 – Marina foi indagada sobre qual os planejamentos de candidata para a campanha via blog.

19h17 – O apresentador abre o microfone para perguntas.

19h16 – Marina: “Não devemos pensar num estado provedor, mas mobilizador. Por isto devemos pensar numa sociedade em rede”.

19h15 – “A realidade é poliglota e nós somos monoglotas. E vocês têm o compromisso com isso”, disse a pré-candidata.

19h14 – Marina Silva começa a discursar falando que dos bons mediadores.

19h10 – A palavra foi passada para Guilherme Leal. “Louvo esta iniciativa de promoção do encontro”

19h09 – Começou o encontro de Marina com blogueiros.

Participam da roda de conversa com a pré-candidata do PV:

Adriano de Freitas

Radar Urbano – http://www.radarurbano.com.br

Alexandre Abdo

Blog Alexandre Hannud Abdo – http://stoa.usp.br/abdo/weblog/

Alec Duarte

Blog Webmanário – http://webmanario.wordpress.com/

Alexandre Inagaki

Blog Pensar Enlouquece – http://www.interney.net/blogs/inagaki/

Ale Youssef

Blog Ale Youssef – http://ale.org.br/

Bel Colucci

Projeto Conexão Cultura – http://www.conexaocultura.org.br

Bia Granja

Site Pix Diversão Digital – http://www.twitter.com/biagranja

Bob Wollheim

Site Resultson – http://www.resultson.com.br/

Cris Dias

Cris Dias Weblog – http://www.crisdias.com/

Daniela Arrais

Blog Don´t Touch My Moleskine – http://donttouchmymoleskine.com/

Diego Franco

Universidade Metodista – http://www.twitter.com/diego_franco

Eduardo Acquarone/ Site Globo Amazônia – http://www.globoamazonia.com/

Guilherme Felitti

Blog Chá Quente – http://www.chaquente.com/

Jonny Ken

Blog Infopod – http://www.infopod.com.br/

Julio Daio Borges

Site Digestivo Cultural – http://www.digestivocultural.com

Leandro Meirelles

Urbanistas / iG – http://twitter.com/leandromp

Luiz Algarra

Blog Luiz Algarra – http://luizalgarra.blog.br/

Marco Gomes

Blog Marco Gomes – http://marcogomes.com/blog/

Pedro Markun

Blog Confessioni – http://blog.markun.com.br/

Rodrigo Savazoni

Blog Rodrigo Savazoni – http://flimultimidia.com.br/rodrigo-savazoni/

Thiago Carrapatoso

Planeta Sustentável – http://planetasustentavel.abril.com.br/home/

Wagner Fontoura

Blog Boombust – http://www.boombust.com.br/