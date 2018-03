Marina Silva participa do programa do Ratinho

Isadora Peron

A ex-senadora Marina Silva participa, na noite desta quinta-feira, 4, do programa do Ratinho, no SBT.

Segundo o site do programa, ela vai falar sobre a sua “vida na política e também sobre a atual situação do país”. Há meses, Marina está articulando a criação de um novo partido político, a Rede Sustentabilidade.

A última pesquisa Datafolha mostrou que, se as eleições fossem hoje, a ex-senadora disputaria o 2º turno com a presidente Dilma Rousseff. Apesar de negar que seja candidata à Presidência da República, Marina foi quem mais cresceu na pesquisa após a onda de manifestações das últimas semanas.