Marina Silva inicia campanha presidencial em São Paulo

“Marina Silva inicia viagens depois de temporada em São Paulo (Agência Brasil)

Depois de passar um tempo em São Paulo para gravar programas eleitorais e coordenar a elaboração do programa de governo do Partido Verde, a candidata à Presidência da República Marina Silva inicia esta semana as viagens pelo País. Ainda hoje (6), está prevista para a tarde uma viagem à Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde participará de um ato público.

A coordenação de campanha da candidata está reunida para fechar um calendário de viagens de Marina Silva.

De acordo com a assessoria da campanha, ainda esta semana, a candidata do PV irá a Minas Gerais. Ainda não foram fechados os compromissos que Marina Silva terá no Estado.”