Marina participa de congresso do Partido Verde alemão em Berlim

A ex-senadora Marina Silva vai participar, como palestrante, do Congresso do Futuro, evento promovido pelo Partido Verde alemão que será realizado no sábado, 2º, em Berlim, na Alemanha. Ela chegou na capital alemã nesta sexta-feira, 1º, e deve ficar no país pelo menos até segunda-feira, 4, segundo a agenda divulgada pela sua assessoria.

Marina também estará presente em uma palestra que será realizada nesta sexta-feira pela Fundação Heinrich Böll Stiftung, organização política alemã sem fins lucrativos dedicada à promoção da democracia, da cidadania, da igualdade e do meio ambiente.

Antes de concluir sua estadia no país, a ex-senadora também deve conceder entrevistas a algumas emissoras de rádio locais e tem um encontro agendado com o chefe do grupo parlamentar do Partido Verde alemão, Jürgen Trittin.