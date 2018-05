Marina muda coordenador da campanha eleitoral

Às vésperas do lançamento oficial da candidatura de Marina Silva (PV-AC) à presidência, na quinta-feira, 10, durante a convenção do PV em Brasília, a campanha do PV vive uma mudança no alto escalão: o coordenador nacional, Alfredo Sirkis, deixará o cargo para se dedicar à própria candidatura a deputado federal, pelo PV do Rio.

Reportagem publicada nesta terça-feira, 8, no jornal Folha de S.Paulo afirma que Sirkis será substituído pelo ambientalista João Paulo Capobianco, que foi secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente na gestão da senadora. Ele vai dividir o comando da campanha com o empresário Guilherme Leal, vice de Marina.

Mudanças. Outro nome novo na campanha de Marina é o do ex-deputado do PT Airton Soares, que terá a missão de traçar estratégias e articular apoios nos Estados.

Fundador do partido, Soares foi um dos deputados que foram obrigados a se desfiliar após votarem em Tancredo Neves em 1985. Passou por PMDB, PDT, PSDB e PPS. Filiou-se ao PV no ano passado. Atuou nas campanhas presidenciais de Leonel Brizola (PDT), em 1989, e Ciro Gomes (PPS), em 1998.

Legião petista. A campanha ainda conta com o ex-deputado do PT Luciano Zica, responsável pela agenda da senadora, e o publicitário Paulo de Tarso Santos, que lançou o slogan “Lula-lá” na campanha de 1989.