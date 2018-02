Marina faz mutirão de coleta de assinaturas em SP para criar seu partido

Isadora Peron, de O Estado de S. Paulo

A ex-senadora Marina Silva estará nesta quinta-feira, 14, em São Paulo para participar de mutirões de coleta de assinaturas para viabilizar a criação do seu novo partido, a Rede Sustentável.

De manhã, Marina vai ao Mercado Municipal da Lapa, zona oeste, e, à tarde, o local escolhido para angariar apoios foi o Mercadão do centro. À noite, a ex-ministra do Meio Ambiente vai se encontrar com apoiadores na Câmara Municipal para fazer um balanço de como está o processo de coleta. Por enquanto, a organização ainda não informa quantas assinaturas já recolheu.

Para se tornar um partido político, a Rede precisa conseguir 500 mil assinaturas em pelo menos nove Estados brasileiros até setembro. A futura sigla já obteve registro em cartório e publicou o estatuto no Diário Oficial. da União.