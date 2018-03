Marina entrega pedido de investigação contra ela e seu marido

Isadora Peron, de O Estado de S. Paulo

A ex-senadora Marina Silva (PV-AC) entregou no final da tarde desta segunda-feira, 16, em Brasília, representação ao Ministério Público Federal para que ela e o marido, o técnico agrícola Fábio Vaz de Lima, sejam investigados. Na quarta-feira, 11, o deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP) acusou Lima de envolvimento com o comércio ilegal de madeira no período em que Marina era ministra do Meio Ambiente.

Em um vídeo divulgado na internet, Marina disse que as acusações têm como objetivo desviar a atenção do debate sobre o Código Florestal. “Tudo tem sido feito de forma leviana e mentirosa com o objetivo de calar a minha voz no debate promovido pelo Congresso Nacional sobre as mudanças no Código Florestal e, assim, promover um grande retrocesso em prejuízo da proteção das florestas e do interesse do Brasil.”

Na sexta-feira, 13, Aldo voltou atrás na denúncia e disse que se desculparia com a ex-senadora pelo mal entendido.

Abaixo, o vídeo: