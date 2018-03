Marina encontra presidente do PV para pedir democracia interna

Roldão Arruda

A ex-senadora Marina Silva reúne-se nesta terça-feira, 1, em Brasília com o presidente do PV, o deputado federal José Luiz Penna (SP). Será o primeiro encontro deles para conversar sobre o tema que deverá ocupar a agenda verde nos próximos dois meses, até a convenção nacional, prevista para maio: a democratização interna do partido. Prometida a Marina desde que ela ingressou no PV, no ano passado, a democratização tem sido mantida em banho-maria, em decorrência de pressões de alguns setores que controlam a máquina partidária. A reunião será acompanhada por um pequeno grupo da cúpula verde. O deputado federal Alfredo Sirkis (RJ) e o presidente do diretório paulista, Maurício Brusadin, estão na lista de convidados.