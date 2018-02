Marina e Campos preparam festa em Salvador para lançar Eliana Calmon ao Senado

Pedro Venceslau

A ex-ministra Marina Silva e o governador Eduardo Campos estão organizando um grande ato político em Salvador para anunciar a filiação da ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no PSB. No evento, marcado para o próximo dia 19, a magistrada será anunciada como candidata ao Senado pela Bahia na chapa da senadora Lídice da Mata, que disputará o governo.

Calmon ganhou notoriedade quando, no período em que era corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), declarou haver ‘bandidos de toga’.

A ideia é que o ato em Salvador seja uma demonstração de unidade da conturbada aliança entre a Rede, partido “clandestino” de Marina, e o PSB, de Campos. As definições sobre as candidaturas e alianças nos Estados onde não há acordo entre os dois grupos ficarão para depois do carnaval.

Esse é o caso de São Paulo, onde o governador Geraldo Alckmin (PSDB) quer antecipar o apoio do PSB a sua reeleição para semana que vem, mas Campos resiste. O governador pernambucano não quer melindrar a Rede, que prefere uma candidatura própria em São Paulo.