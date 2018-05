Marina deixa de ser colunista; indicação oficial da candidatura ocorre em três dias

A pré-candidata do PV, senadora Marina Silva, anunciou nesta segunda-feira, 7, que deixará de ser colunista do jornal Folha de S.Paulo, em vista da oficialização de sua candidatura à Presidência, que deve ocorrer na quinta-feira durante a Convenção Nacional do partido.

Em sua coluna, a ex-ministra do Meio Ambiente, que aparece na pesquisa Ibope/Estado/TV Globo com 9% das preferências dos eleitores, agradeceu o jornal pela “oportunidade semanal de expandir minhas atividades como senadora” e os leitores, “que enriqueceram minha experiência pessoal e pública”.

Marina relembrou seu primeiro artigo, publicado em 9 de junho de 2008, no qual dizia “que boa parte do Estado brasileiro ainda via na política ambiental um mal necessário”. Ela se despediu “reiterando a convicção de que somente a militância civilizatória da sociedade poderá nos levar a outro patamar de desenvolvimento”.

Leia aqui a íntegra do artigo.