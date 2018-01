Marina, de volta à estrada

Roldão Arruda

Em busca de mais democracia no PV, a ex-senadora e candidata derrotada na eleição presidencial do ano passado Marina Silva vai mais uma vez por o pé na estrada. Ela inicia nesta terça-feira, em Vitória, no Espírito Santo, um giro pelo Brasil, para se reunir e debater com militantes verdes e simpatizantes da causa ambientalista a necessidade de maior abertura democrática no partido ao qual se filiou no ano passado. No dia 9 de abril ela vai repetir a dose em São Paulo. O próximo Estado do roteiro deverá ser o Rio Grande do Sul.

Marina quer debater com “as forças vivas da sociedade”, como ela gosta de dizer, a renovação do PV. Em termos práticos, vai defender a realização da convenção nacional e de eleições para a escolha de uma nova diretoria no prazo máximo de seis meses.

O atual presidente, o deputado José Luiz Penna (SP), está no cargo há 12 anos e defende a ideia de que se deve dar mais tempo ao partido para se preparar para a convenção e as eleições. Em recente reunião da direção nacional, ficou decidido que as eleições só serão realizadas em 2012.

O debate entre as duas tendências acirrou-se nas últimas semanas e não está descartada a hipótese de Marina se desligar do PV para a formação de um novo partido. O encontro em Vitória está programado para as 19h30, na sede da Assembleia Legislativa. Em São Paulo, será às 14 horas, também na Assembleia.