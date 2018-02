Marina Silva anuncia primeira ‘terça-feira sonhática’ em SP

A ex-senadora Marina Silva anunciou nesta tarde pelo Twitter que vai promover na terça-feira, 19, um encontro para discutir “a nova forma de fazer política” em São Paulo, que chamou de “terça-feira sonhática”. O evento está sendo organizado por Maurício Brusadin, ex-presidente do diretório estadual do PV paulista e aliado de Marina.

“Grupo de S.Paulo organiza amanhã, às 20h, Terça-Feira Sonhática. Pauta: discutir a nova forma de fazer política. Será na rua Fidalga, 521”, escreveu.

Marina cunhou o termo no evento que marcou sua despedida do PV, no início deste mês em São Paulo. Na ocasião, ela disse que “não é hora de ser pragmática, é hora de ser “sonhática’”.

Após sua saída oficial do partido, a ex-senadora concedeu uma entrevista ao Estado na qual falou sobre seus planos para o futuro. Ela indicou que pretende dialogar com políticos de partidos diferentes sobre o que ela chama de “uma nova forma de fazer política”.

