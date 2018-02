Marido de Ana Maria Braga inicia campanha com trio elétrico e cheerleaders

Isadora Peron, de O Estado de S.Paulo

Com a campanha liberada, candidatos abusam de estratégias de marketing para atrair votos. O marido de Ana Maria Braga e candidato a vereador pelo PP Marcello Frisoni colocou, já no primeiro dia autorizado pela Justiça Eleitoral, dois trios elétricos com 10 mulheres, trajadas com shorts e camiseta do vereador ao estilo animadora de torcida, na Praça Patriarca, em São Paulo.

O artifício fez sucesso com os eleitores que acompanhavam a caminhada feita pela militância de Haddad para dar largada à sua campanha. Em entrevista, ele afirmou não se considerar malufista e sim uma pessoa que “quer fazer a cidade feliz”.

Formado em direito, Frisoni tem 42 anos e é empresário dono de rede de restaurante e postos de gasolina. Como plataforma de campanha, ele disse que quer focar a questão do esporte para o jovem. “Sou professor de artes marciais”, justificou.