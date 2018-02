Marco Bertaiolli (DEM), prefeito de Mogi das Cruzes, diz que vai ‘para onde Kassab for’

Roberto Almeida

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli (DEM), está atento às movimentações do prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, que vem costurando sua saída do DEM. “Se o Kassab for para o PMDB, a tendência é que outras dezenas de prefeitos caminhem juntos”, afirmou. “A minha tendência é acompanhá-lo no partido que ele for”, continuou.

Para Bertaiolli, a movimentação do prefeito é “natural” por seu “desconforto” com os dirigentes do DEM. “Quem estruturou o partido em São Paulo foi o Kassab. O partido, antes do Kassab, não existia aqui”, disse.

Perguntado qual seria a saída jurídica para a migração em massa – o DEM pode pedir o mandato dos prefeitos por infidelidade partidária – Bertaiolli não soube responder. “Essa é uma resposta que eu ainda não tenho. É isso que está sendo estudado”, afirmou.