Márcio Thomaz Bastos vai defender cotas raciais em debate no Supremo

Roldão Arruda, de O Estado de S.Paulo

Dez dias após o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) ter dito que jamais voaria num avião pilotado por um cotista, um dos mais destacados juristas do País, o advogado Márcio Thomaz Bastos, decidiu se empenhar na defesa da política de reserva para negros nas universidades – as cotas. Ele deve atuar junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde o sistema está sendo contestado por meio de uma ação ajuizada pelo DEM, sob o argumento de que se trata de uma medida inconstitucional

Bastos, ex-ministro da Justiça no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já pediu para ser ouvido no STF. Ele disse ao Estado que decidiu atuar gratuitamente no caso, como amicus curiae, após receber uma solicitação da Associação Nacional dos Advogados Afrodescendentes.

De acordo com a legislação brasileira, o amicus curiae é a figura jurídica que, mesmo não fazendo parte direta de determinado processo, pode atuar nele, prestando informações ou esclarecendo questões técnicas.