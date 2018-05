Marcha Contra Corrupção reúne manifestantes em Brasília

Agência Brasil e estadão.com.br

Com a expectativa de reunir até 30 mil pessoas, a Marcha Contra a Corrupção atraía cerca de mil manifestantes na Praça do Museu da República, em Brasília, por volta das 10h da manhã desta quarta-feira, 7. O movimento foi organizado pelo Facebook e outros atos parecidos são esperados em ao menos 35 cidades. Ao final do ato, cerca de 25 mil participaram da marcha.

Em Brasília, o grupo sairá em caminhada do Museu Nacional de Brasília em direção ao Congresso Nacional. Muitos usam camisetas prestas e faixas com mensagens pelo fim da corrupção. De acordo com organizadores, o ato não deve se dirigir ao palanque da presidente Dilma Rousseff, que acompanha o desfile de 7 de setembro.