Marcelo Branco reage via twitter a notícia de que pode deixar campanha de Dilma

Marcelo Branco, coordenador de mídias sociais da campanha da petista Dilma Rousseff à Presidência da República, iniciou uma reação via twitter à notícia de que poderia estar deixando a equipe.

Segundo notícia publicada no jornal ‘O Globo’ desta sexta-feira, 7, o especialista de internet pode ser demitido em função de sucessivos erros e confusões criadas na página pessoal de Dilma. O principal alvo das críticas tem sido o programa ‘Fala Dilma’, que mostrava a candidata respondendo perguntas tendo como âncora o próprio Marcelo Branco. Veja abaixo o programa em que Dilma responde questões sobre cultura:

A reportagem segue com diversas informações de bastidores, dando conta da insatisfação com Branco dentro da campanha. Entre as críticas, estão a de que o coordenador age de forma independente, que deveria ser mais discreto e evitar polêmicas, como quando fez críticas públicas à TV Globo por causa da propaganda de 45 anos da emissora, que, segundo petistas, poderia parecer campanha indireta do tucano José Serra.

Incomodado com a reportagem, Branco iniciou sua reação via twitter:

“O Globo” pisou na bola de novo. Tudo fake. Sobre minha suposta demissao: soh nao avisaram o PT, aliados e a @dilmabr #oglobofail

Logo em seguida, escreveu:

#oglobofail: Nosso trabalho na rede incomoda o velho modelo de comunicacao. Estamos + fortes ainda depois dos ataques d oposicao tucana.

Os comentários de Branco foram apoiados por seguidores seus, que Branco retwittou depois:

RT @tgpgabriel: @MarceloBranco Esse ataque só mostra o quanto você os incomoda… nessa altura do campeonato já estão com medo! #oglobofail

Em outro post:

Obrigado. RT @RenatoBreak: estamos orando e vamos pedir p santos, deuses e orixás q o protejam desse olho gordo do glObO !!!#oglobofail

Veja abaixo um print screen do twitter de Marcelo Branco:

Já o PT negou em nota divulgada em seu site nesta sexta-feira, 7, que pretenda demitir Marcelo Branco:

O secretário nacional de Comunicação do PT, deputado federal André Vargas (PR), desmentiu nesta sexta-feira (7) notícia veiculada em alguns órgãos de imprensa a respeito da possibilidade de demissão do coordenador da pré-campanha de Dilma Rousseff na internet, Marcelo Branco.

Ele afirmou que o contrato da Pepper Comunicação, empresa responsável pela pré-campanha na rede mundial de computadores, é com o PT, e que considera altamente positivo o trabalho que vem sendo desenvolvido por Marcelo Branco e toda a sua equipe, o que tem provocado uma grande mobilização na internet.

“Essa grande mobilização vem incomodando os nossos adversários. Avaliar nossas ações através da internet pelas críticas que vêm de setores da grande imprensa é um erro, até porque esses veículos têm seus próprios interesses. É uma visão reducionista do potencial que o PT tem nas redes sociais nestas eleições”, enfatizou o secretário nacional de Comunicação.