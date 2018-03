Marcela conta a revista como conheceu Michel Temer: ‘Achei ele charmosão’

Marcela Temer ao lado de Michel na posse de Dilma Rousseff

Ela causou frisson nacional no dia 1º de janeiro deste ano. A trança no cabelo foi motivo de comentários de ‘hairstylists’ e consultores de moda. Mas o motivo primeiro para que o Brasil conhecesse Marcela Temer é que ela virou vice-primeira-dama e chamou atenção ao aparecer, bela e jovem, ao lado do marido, Michel, e da primeira mulher presidente da República, Dilma Rousseff.

Para além dos 27 anos – 43 a menos do que o cônjuge vice-presidente – , 1,72 metros e 66 quilos, outros lados de Marcela são agora conhecidos em matéria publicada na revista TPM deste mês. A vice-primeira-dama conta como conheceu Michel Temer, em Paulínea, sua cidade: “Era um contato profissional que poderia me ajudar a dar um up na carreira [de modelo]. Mas achei ele charmosão”. Comenta também a diferença de idade – “É como se ele tivesse 30. É mais disposto para acordar cedo e caminhar quando viajamos” -, fala sobre o filho do casal,”Michelzinho”, e relata o nova rotina, em que é acompanhada por seguranças das Forças Armadas e lê o noticiário político.

Leia a íntegra da matéria aqui.

A trança que virou hit e a tatuagem na nuca em que está escrito ‘Michel’