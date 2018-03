Manifesto pede apoio à candidatura de Eduardo Suplicy ao governo de São Paulo

Lideranças sociais, dirigentes do PT, sindicalistas e intelectuais devem entregar um manifesto assinado em apoio à pré-candidatura do Senador Eduardo Suplicy ao governo do Estado de São Paulo ao vice-presidente do PT paulista, Rafael Marques, às 15h30 desta quarta-feira.

Intitulado “Queremos um governo do PT! Queremos Suplicy governador”, o texto tem por objetivo “divulgar a necessidade de uma candidatura própria do PT para as próximas eleições ao governo do estado, em particular, a do companheiro senador Eduardo Suplicy”.

De acordo com o texto, “o Manifesto almeja que se inicie, definitivamente, uma nova etapa no PT paulista, a da construção de uma forte candidatura própria para governador! Para isso, solicita ao Diretório Estadual que busque ouvir todas as instâncias, todos os filiados, desde o Presidente Lula até a juventude”.

Para o grupo, o nome do senador “tende a se sobressair, com todo respeito às demais alternativas, pois “o povo do Estado de SP têm em Suplicy a referência das lutas históricas dos trabalhadores e veem no companheiro a postura coerente tão forte na origem do PT”.