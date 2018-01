Manifestantes protestam contra visita de Obama no Rio

Agência Estado



Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Protestos contra a visista do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Rio de Janeiro terminaram em confusão no início da noite desta sexta-feira, 18. Policiais militares do Batalhão de Choque reprimiram o ato com bombas de efeito moral e balas de borracha. Houve muita confusão, correria, fumaça e fogo em frente ao prédio do Consulado dos EUA, onde a manifestação terminou.

Um segurança do consulado teria sido atingido possivelmente por um coquetel molotov (arma incendiária). Cerca de 200 pessoas participaram do ato, organizado por representantes de movimentos sociais e do PSTU, munidos de bandeiras e cartazes com frases em inglês e português contra o presidente dos EUA: “Fora Obama”. Horas antes, manifestantes haviam passado pela Praça da Candelária, no centro da capital fluminense.

(Atualizado às 20h41 para acréscimo de informações)