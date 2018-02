‘Maluf não me pediu foto’, diz Skaf

por Pedro Venceslau

Candidato do PMDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf diz que não planeja tirar uma foto ao lado do deputado e ex-prefeito Paulo Maluf (PP) como retribuição pela entrada do PP em sua coligação.

“Maluf não pediu para tirar foto nenhuma comigo”, afirmou o peemedebista ao Estado. Ainda segundo o empresário, que é presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o ex-prefeito também não aparecerá no espaço reservado à campanha majoritária do PMDB na propaganda eleitoral de TV.

Questionado sobre qual espaço terá o novo aliado em seu palanque, Skaf respondeu que não pretende “fulanizar” o debate sobre a adesão do PP. Antes de fechar com Skaf, o diretório paulista do PP, que é presidido por Maluf, tinha selado uma aliança com o ex-ministro Alexandre Padilha, candidato do PT ao Palácio dos Bandeirantes.

A pedido de Maluf, o acordo foi anunciado em um ato público na Assembleia Legislativa e terminou com uma foto de Padilha ao lado de Maluf. Na eleição municipal de 2012, o então candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, aceitou aparecer em público ao lado de Maluf e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois da reunião que selou o apoio do PP ao petista. A foto tirada naquele dia gerou uma crise interna na coligação e levou a ex-prefeita Luiza Erundina a desistir de ser candidata a vice-prefeita de Haddad.

Surpresa. O candidato do PMDB garante que foi pego de surpresa nesta segunda-feira, 30, com a decisão do PP de apoiá-lo. “Fui surpreendido. Ouvi falar hoje que existia essa conversa, mas não estava acreditando nessa possibilidade, disse Skaf. Ele garante que também foi surpreendido no fim de semana com o apoio do PSD. O partido, que é presidido pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, estava próximo de apoiar a reeleição do governador Geraldo Alckmin (PSDB), mas mudou de rumo na última hora.