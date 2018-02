Maluf afaga Dilma em evento no Palácio do Planalto

estadão.com.br

O deputado Paulo Maluf (PP) beija a mão da presidente Dilma Rousseff,durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2012/2013, no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, 4. O deputado recentemente declarou o seu apoio ao candidato petista em São Paulo Fernando Haddad. A foto feita no dia do anúncio da aliança gerou polêmica entre a militância e nas redes sociais. Lula ironizou o fato: “É uma foto ambientalmente correta”, afirmou Lula aos profissionais de imprensa e fotógrafos que aguardavam a saída da dupla. Dilma repetiu a frase do antecessor e acrescentou: “É uma foto simpática que nós estamos tirando para vocês”.