Mais de um milhão de eleitores serão identificados pela impressão digital nestas eleições

Fonte: TSE

“Nas eleições gerais de 2010, eleitores de 60 municípios brasileiros de 23 estados brasileiros (veja lista abaixo) vão votar em urnas eletrônicas com leitores receptivos de impressões digitais, mais conhecidos como leitores biométricos. O sistema de votação desenvolvido pela Justiça Eleitoral do país é verdadeiramente democrático e seguro.

A nova tecnologia oferecerá a mais de um milhão de eleitores a oportunidade de participar de uma votação extremamente segura, tendo em vista que além da informatização, por meio da identificação biométrica um eleitor não poderá votar por outro.

No momento da votação, depois que o eleitor apresentar os documentos, sua identidade será confirmada por meio do reconhecimento biométrico de sua digital. Se houver dúvidas ou se a digital não for reconhecida, o mesário terá à sua disposição a folha de votação com as fotos de todos os eleitores daquela seção, à qual poderá recorrer para confirmação da identidade.

O sistema eletrônico de votação em urnas com leitor biométrico já foi usado com êxito nas eleições municipais de 2008 em três cidades pioneiras: Colorado do Oeste/RO, Fátima do Sul/MS e São João Batista/SC. Mas a expectativa é que até 2018 todos os municípios brasileiros já realizem eleições com a nova tecnologia.

Veja aqui a lista dos municípios.”