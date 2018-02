Rosana de Cassia, de Brasília



A Casa Civil nomeou mais cinco pessoas para o cargo especial de transição do governo. São eles Catherine Fátima Alves, Gabriela Fatel de Carvalho, Márcia Brandão Raposo, Maria da Solidade de Oliveira Costa e Rosária de Fátima do Carmo. As portarias foram publicadas nesta quinta-feira, 11, no Diário Oficial da União. Já são 25 nomeados, desde o início da semana. Ao todo, a presidente eleita, Dilma Rousseff, poderá dispor de 50.

