Marco Maia defende criação de comissões para abrigar o PSD

Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), defendeu nesta quinta-feira, 9, a ideia de se criar mais comissões permanentes na estrutura da Casa para abrir espaço para os deputados do PSD, partido criado no ano passado. Desde o inicio do ano legislativo, líderes partidários tentam desenhar um acordo para acomodar a nova sigla na distribuição dos cargos e presidências de comissões.

“Estamos trabalhando para construir um novo acordo que inclua o PSD sem que haja a necessidade de uma disputa jurídica. Há várias propostas, entendimentos diferentes, disputa jurídica sobre como compor as comissões e essa disputa também se dá mirando lá na frente, em relação ao tempo de televisão, ao fundo partidário, [temas] que permeiam o debate. A minha intenção é encontrar uma solução política que possa permitir que o PSD participe dos trabalhos das comissões e, ao mesmo tempo, respeite o acordo com os demais partidos”, argumentou Maia.

O presidente da Câmara defendeu a criação das comissões sob o argumento que “a vida mudou nos últimos dez anos” e a Câmara precisa se atualizar. “Existem programas e projetos do governo em áreas que não tinham projetos, os ministérios mudaram e isso pode ser colocado como uma boa alternativa à constituição de mais uma ou duas comissões que atendam ao PSD. Ressalto que isso não vai acarretar na criação de nenhuma outra despesa adicional para o orçamento da Casa.”