Mãe de Dirceu não sabe que filho está preso

Lilian Venturini – O Estado de S. Paulo

Quase três semanas após a prisão do ex-ministro José Dirceu, a mãe do petista, Olga Guedes da Silva, de 93 anos, não sabe que o filho está preso. Por escolha da família, foi dito a ela que Dirceu está viajando.

Um post publicado nesta segunda-feira, 2, no blog oficial de Dirceu, relata a visita do irmão do petista, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, na penitenciária da Papuda, onde Dirceu (o petistas) e outros dez condenados cumprem pena por envolvimento no mensalão. No texto, escrito pela equipe de comunicação de Dirceu, Luiz Eduardo disse que a primeira pergunta do ex-ministro foi pela mãe. “Não se preocupe, Zé, ela está bem. Sabe que você não vai passar Natal e Ano Novo em Passa Quatro, porque estará em viagem”, respondeu. O encontro ocorreu no dia 29 de dezembro.

Ainda de acordo com o texto, dona Olga, como é conhecida, está lúcida, “mas já começa a confundir alguns fatos”. Antes mesmo da prisão de Dirceu, os outros filhos preferiram que a mãe não mais assistisse a noticiários.

Após a visita ao irmão, Luiz Eduardo disse que Dirceu estava bem disposto e ansioso para ir ao regime semiaberto. O ex-ministro ainda aguarda também a decisão sobre o pedido para trabalhar como gerente em um hotel de Brasília. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vai analisar a solicitação.

Equipe. Antes de ter a prisão decretada, no dia 15 de novembro, Dirceu adaptou seus negócios. O ex-ministro mantinha uma consultoria em São Paulo, que chegou a ter 15 funcionários. Parte deles foi dispensada, mas três jornalistas continuam atualizando o blog do ministro.