Lula volta a despachar no Instituto Cidadania

Setenta e quatro dias após deixar a Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a trabalhar oficialmente nesta quarta-feira, 16, em seu escritório no Instituto Cidadania, no Ipiranga, zona sul da capital paulista. Ele retoma as atividades na organização não-governamental que mantinha antes de sua eleição e de lá começará a estruturar o futuro Instituto Lula, outra entidade que pretende criar para divulgar projetos de combate à pobreza na América do Sul e na África.

O prédio do Instituto, localizado no número 21 da Rua Pouso Alegre, a poucos metros do Parque da Independência, estava em reforma desde janeiro. Nessa quarta, antigos assessores do Planalto se juntaram ao ex-presidente. “Estamos trabalhando com cheiro de tinta e tudo”, contou Clara Ant, assessora de Lula. Sem endereço definitivo para seu escritório político, o ex-presidente e sua equipe estavam despachando de um hotel em São Paulo.

Embora venha se mantendo longe da imprensa e dos compromissos políticos oficiais, a retomada das atividades no Instituto Cidadania marca o volta de Lula aos bastidores da política nacional. Nesta quinta-feira, 17, o presidente teria marcado encontro com prefeitos paulistas em São Bernardo do Campo para discutir o cenário petista para as eleições de 2012. O encontro seria num restaurante da cidade e foi articulado pelo prefeito Luiz Marinho à pedido de Lula. A reunião, porém, foi desmarcada por “motivo de agenda”. “Acabou aparecendo outra coisa”, justificou o presidente do PT estadual, deputado Edinho Silva.