SÃO PAULO – Lula chegou há pouco ao canteiro de obras do Itaquerão, o futuro estádio do Corinthians, em Itaquera, zona leste de São Paulo.

O ex-presidente deve receber homenagem do time do qual é torcedor, durante a festa de comemoração dos 101 anos do Corinthians, completados em 1º de setembro.

Neste momento, Lula está visitando as obras, cercado por cinegrafistas e fotógrafos.

Da Agência Estado