Presente no hospital para mais uma sessão de quimioterapia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A ministra, que teve nesta quarta-feira, 1º, uma crise de hipertensão passa o dia no hospital realizando exames. O check-up já estava previsto, mas a ministra resolveu antecipar os exames por conta do mal-estar sentido ontem.

