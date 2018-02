Lula visita Dona Canô na Bahia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita Dona Canô, de 103 anos de idade, mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia, em Santo Amaro da Purificação, a 72 km de Salvador, no Recôncavo Baiano. Dona Canô, que é eleitora declarada de Lula, recebeu alta na última quinta-feira, 14, depois de passar uma semana internada em um hospital de Salvador, tratando uma traqueobronquite.

Em visita ao Hospital da Criança, de Feira de Santana (BA), 110 quilômetros a oeste de Salvador, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou falar com a imprensa sobre a crise no Ministério dos Transportes, mas fez uma breve análise sobre o caso quando provocado sobre os cada vez mais frequentes afastamentos de funcionários do governo.

“(As demissões) podem chegar a 100, a mil, a 10 milhões”, disse o ex-presidente. “Só existe uma forma de a pessoa não ser investigada e não ser punida: não cometer erros. Se cometerem erros, serão punidas. Tenho certeza que a presidente Dilma (Rousseff) pensa como eu.”

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lula também falou que a visita à Bahia já integra um plano de viagens pelo País. “Depois, vou a Pernambuco, ao Ceará, a Sergipe… Vou conversar com o povo, porque ainda tem muita coisa a ser feita”, afirma. “Já me adaptei à nova vida, sinceramente desencarnei (da presidência) e vou começar a andar pelo Brasil. Sou um ajudante da presidente Dilma. Tenho plena convicção da competência dela.”

A passagem pelo Hospital da Criança foi feita porque o ex-presidente não compareceu à inauguração da unidade, em 26 de agosto do ano passado, apesar de ter prometido. “Eu tinha de ter vindo visitar este hospital, mas o tempo não estava bom para pousar aqui e eu não pude vir. Desta vez, pude conhecer.”

Antes da ida a Feira de Santana, Lula esteve em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, onde encontrou a matriarca da família Velloso, dona Canô. Depois de conhecer a unidade médica, o ex-presidente partiu para Salvador, onde se reúne com lideranças políticas da base de apoio ao governador Jaques Wagner (PT).

Em novembro de 2009, Dona Canô se disse chateada e constrangida com declarações de seu filho sobre Lula. Em entrevista ao ‘Estado’, Caetano disse considerar Lula ‘analfabeto e cafona’ e que por isso apoiaria Marina Silva na eleição de 2010. Após Dona Canô declararar que gostaria de se desculpar com o então presidente, o próprio Lula ligou para ela para dizer que não se preocupasse.

Relembre o caso aqui.