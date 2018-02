Lula vai dar pontapé inicial de Corinthians e São Bernardo no domingo

Daiene Cardoso, da Agência Estado

O ex-presidente – e corintiano assumido – Luiz Inácio Lula da Silva assistirá no próximo domingo ao jogo do Campeonato Paulista entre seu time e o São Bernardo – equipe da cidade que é seu berço político -, no Estádio 1.º de Maio. Convidado pelo prefeito Luiz Marinho (PT) para a reinauguração do estádio, Lula deve dar o pontapé inicial e acompanhará o jogo de um camarote.

Conhecido antes como estádio da Vila Euclides, palco das históricas assembleias dos metalúrgicos do ABC paulista na década de 80, o local foi reformado e será reaberto oficialmente uma hora e meia antes do jogo, marcado para as 19h30. Foram gastos R$ 11,5 milhões para aumentar a capacidade do estádio de 13 mil para 15,8 mil torcedores, segundo a prefeitura. Também foram construídas cabines para a imprensa e instaladas novas torres de iluminação.

A poucos dias de deixar a Presidência da República, Lula disse que adoraria voltar a assistir a jogos do Corinthians como torcedor comum. Lula será o centro das atenções da festa do clube, que ainda comemora a chegada do São Bernardo à elite do Paulistão.

Será a segunda aparição de Lula na semana. Nesta terça, ele compareceu à homenagem da Prefeitura de São Paulo ao ex-vice-presidente José Alencar. Acompanhado da presidente Dilma Rousseff, preferiu não discursar. Lula vai ao estádio, mas não deverá dar entrevistas. Ele pretende ficar “longe” da imprensa até o carnaval, quando retomará suas atividades políticas



Lula com Roberto Carlos no Parque São Jorge em maio de 2010