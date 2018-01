Lula tem na agenda mais duas palestras no exterior

José Orenstein, do estadão.com.br

Três meses depois de deixar o poder, ex-presidente Lula continua com agenda cheia – especialmente no exterior. Na próxima semana, ele faz duas palestras: uma nos Estados Unidos, promovida pela Microsoft, outra no México, em evento organizado pela Associação de Bancos daquele país. Desde que deixou o posto mais alto da República, Lula já falou a vendedores da LG, no início de março, e fez, pouco depois, discurso em um fórum promovido pela rede de TV do Catar, Al-Jazira. Especula-se que ele tenha recebido cerca de R$ 200 mil na palestra contratada pela empresa coreana.

Acompanhado por dona Marisa, Lula embarca na próxima segunda-feira,4 de abril, para Washington. No dia seguinte, quando começa o Fórum de Líderes do Setor Público da Microsoft, o ex-presidente comparece a jantar para convidados, descrito na agenda do evento como “noite de entretenimento”. No dia 6, quarta-feira, às 9h30, Lula faz palestra em que deve falar sobre a educação no processo de promover a igualdade social e combater a pobreza. O fórum da Microsoft acontece desde 1998 e já teve como convidados Bill Clinton e o ex-presidente do México, Felipe Calderón. Ele é promovido para reunir governantes, líderes e acadêmicos da América Latina e Caribe.

No dia 7, Lula segue para o México, a convite da Associação de Bancos do México. A palestra lá acontece em Acapulco – cidade na costa oeste do país – no dia 8, uma sexta-feira, às 12h. O tema da fala de Lula aos banqueiros é a experiência brasileira no enfrentamento da crise financeira e econômica de 2008 que varreu o mundo. O ex-presidente volta em seguida para o Brasil.

A assessoria de Lula disse não ter informações de quanto o ex-presidente vai ganhar pelas palestras. A Microsoft tampouco sabia informar o valor que Lula vai receber.

Instituto. O ex-presidente prepara ainda o lançamento do Instituto Lula, sem data prevista. Enquanto isso ele trabalha em escritório em São Paulo, no Instituto da Cidadania. Nesta semana, Lula esteve em Portugal, onde recebeu título de doutor Honoris Causa da tradicional Universidade de Coimbra, e recebeu prêmio na Assembleia portuguesa do Conselho Europeu.



Lula recebe prêmio no parlamento português. Foto: Armando Franca/AP