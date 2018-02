Lula sinaliza que Izabella Teixeira deve ficar no Meio Ambiente

Leonencio Nossa, enviado especial a Estreito (MA)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou que a atual ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, continuará no cargo no governo Dilma Rousseff. Ao visitar obras da usina hidrelétrica de Estreito, divisa do Maranhão com Tocantins, Lula fez referências à Izabella no momento em que comentou que Dilma continuará as ações na área ambiental e de energia adotadas no atual governo. “A gente vai preservar o meio ambiente e produzir muito mais. E a Izabella será a companheira, a parceira disso”, afirmou.

Da esquerda para a direita, Jorge Murad, Roseana Sarney, Edson Lobão e o presidente Lula durante evento na Usina Hidreletrica de Estreito, localizadas entre os municípios de Estreito (MA), Aguiarnopolis (TO) e Palmeiras do Tocantins (TO). Foto: Ed Ferreira/AE

Dilma ainda não anunciou e nem pediu a representantes de sua equipe de transição que revelasse o novo titular da pasta do Meio Ambiente. Lula, nas últimas semanas, tem repetido que “não dará palpite” na formação da nova equipe de governo, mas no discurso de improviso feito hoje a uma plateia de trabalhadores das obras de Estreito, ele deixou escapar ao menos “quem será” a companheira da área ambiental.