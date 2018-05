Em congresso do PT, Lula prevê reeleição de Dilma em 2014

Andrea Jubé Vianna, da Agência Estado

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva previu, durante o 4º Congresso Nacional do PT, que a presidente Dilma Rousseff será reeleita em 2014. “Oito meses de governo é muito pouco para quem vai governar esse País por oito anos”, afirmou, dizendo-se “muito orgulhoso” de sua sucessora e pedindo à população tempo para que apareçam as realizações do governo Dilma.

Sobre os confrontos com aliados – que levou à saída do PR da base de apoio do governo – Lula citou as lideranças presentes de outros partidos, como o presidente do PCdoB, Renato Rabelo, e o vice-presidente do PSB, Roberto Amaral. E avisou a Dilma que ela não estará sozinha, apesar dos desentendimentos com alguns aliados: “Tenha certeza de uma coisa, Dilma, aqui neste palanque não tem mar revolto, não tem vendaval, não tem vulcão que você não possa vencer, conte conosco”. Não havia liderança do PMDB – partido do vice-presidente, Michel Temer – presente no encontro.

Lula se declarou favorável à realização de prévias partidárias. No entanto, destacou que defende que as prévias sejam realizadas ou não, “de acordo com a realidade política de cada região”. Lula trabalha para que não haja prévias em São Paulo, onde ele deseja que o ministro da Educação, Fernando Haddad, seja o candidato à prefeitura. Por fim, Lula deu, publicamente, seu aval para que o partido aprove uma moção de desagravo ao ex-ministro José Dirceu.