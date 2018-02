Lula será enredo da Gaviões da Fiel no Carnaval de 2012

Daiene Cardoso, da Agência Estado

Após ganhar sua biografia, virar tema de história em quadrinhos, aparecer como personagem do desenho animado South Park e ter a vida contada no cinema, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será homenageado agora pelo carnaval de São Paulo. O corintiano fanático foi escolhido pela Gaviões da Fiel como tema de seu desfile de 2012. A escola de samba paulistana anunciou nesta sexta-feira, 1º, o enredo com título provisório “Verás que o filho fiel não foge à luta. Lula, o retrato de uma nação!”.

Com a aprovação de Lula, a agremiação discutiu durante três meses com assessores do ex-presidente a proposta de homenagem. Segundo a escola, outros dois temas foram cogitados, mas Lula foi o escolhido pela sua identidade histórica com o Corinthians e a variedade de abordagens que os carnavalescos Delmo Moraes, Igor Carneiro e Fábio Lima terão para explorar na avenida. A ideia, de acordo com a escola, é homenagear o personagem que representa o povo brasileiro, o nordestino sofrido e sua identificação com o “time do povo”. A Gaviões pretende usar a literatura de cordel para contar a vida de Lula.

Em nota, a Gaviões da Fiel afirma que a escola não pretende fazer uma “panfletagem político-partidária” no sambódromo do Anhembi. “A intenção deste enredo é prestar uma homenagem ao povo brasileiro, ao sertanejo sofrido e, especialmente, ao corintiano. Para contar essa história, o povo brasileiro será o protagonista e o personagem central será o corintiano, metalúrgico e ex-presidente do Brasil”, diz a nota. De acordo com a escola, ao abordar a história de um trabalhador que virou líder de uma nação, a Gaviões estará motivando o povo “a lutar por seus direitos, por justiça e para que seus sonhos tornem-se realidade”.

Neste ano, o ex-presidente declinou na última hora do convite para desfilar pela Tom Maior, que homenageou São Bernardo do Campo. A expectativa é que, sendo o principal homenageado da Gaviões, Lula não decepcione os corintianos.