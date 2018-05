Lula reúne deputados petistas para discutir a reforma política

Estadão.com.br

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta segunda-feira, 12, no Instituto Lula, em São Paulo, uma reunião com membros da bancada do PT na Câmara dos Deputados e lideranças do partido para discutir o andamento da reforma política no Congresso.

Participaram do encontro os deputados federais do PT Érika Kokay, Ricardo Berzoini, Henrique Fontana, relator do anteprojeto de lei, e Paulo Teixeira, líder da bancada na Câmara. Também compareceram o secretário-geral do partido, Elói Pietá, o presidente da Fundação Perseu Abramo, Nilmário Miranda e os diretores do Instituto Lula, Paulo Vannuchi e Luiz Dulci.

O anteprojeto relatado por Fontana deve ser votado na comissão especial da Câmara no próximo dia 21. Na sexta-feira, 16, o ex-presidente deve se reunir com dirigentes do PDT, PSB e PC do B para discutir o mesmo tema. Lula também deve procurar o PMDB nos próximos dias para falar sobre o assunto.