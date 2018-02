Lula se diz ‘profundamente entristecido’ por morte de Campos

Amigo de Campos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota na tarde desta quarta-feira na qual afirma estar “profundamente entristecido com a trágica morte de Eduardo Campos”, a quem ele chamou de “grande amigo e companheiro”.

No texto, o ex-presidente lembra que conheceu Campos por meio de seu avô, Miguel Arraes e afirma ainda que o “País perde um homem público de rara e extraordinária qualidade”. O ex-governador de Pernambuco se licenciou do cargo na Câmara dos Deputados para assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia em 2004, durante o governo Lula.

Até o ano passado Campos e seu partido, o PSB, eram aliados do governo do PT. O cenário, contudo, mudou com a decisão do ex-governador de lançar sua candidatura própria à Presidência da República, o que levou ao rompimento da aliança do PSB com o PT. Ainda assim, na nota divulgada nesta quarta Lula afirma que “carinho, o respeito e a admiração mútua sempre estiveram presentes em nossa convivência.”

Veja abaixo a íntegra da nota:

“Nota de pesar pelo falecimento de Eduardo Campos

São Paulo, 13 de agosto de 2014,

Como todos os brasileiros, estou profundamente entristecido com a trágica morte de Eduardo Campos. Um grande amigo e companheiro.

Conheci Eduardo através de seu avô, Miguel Arraes, um memorável líder das causas populares de Pernambuco e do Brasil.

O país perde um homem público de rara e extraordinária qualidade. Tive a alegria de contar com sua inteligência e dedicação nos anos em que foi nosso ministro de Ciência e Tecnologia. Ao longo de toda sua vida, Eduardo lutou para tornar o Brasil um país mais justo e digno.

O carinho, o respeito e a admiração mútua sempre estiveram presentes em nossa convivência.

Nesse momento de dor, eu e Marisa nos solidarizamos com sua mãe, Ana Arraes, sua esposa, Renata, seus filhos e toda a sua família, amigos e companheiros.

Também prestamos solidariedade às famílias dos integrantes da sua equipe e dos tripulantes que falecerem nesse terrível acidente.

Luiz Inácio Lula da Silva”