Lula recebe visita de Mano Menezes: ‘Contamos com você em 2014’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na tarde desta sexta-feira, 18, a visita do técnico da seleção brasileira, Mano Menezes. O encontro aconteceu no apartamento de Lula, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O técnico entregou uma camiseta 10 da seleção com uma mensagem de apoio: “Força, eterno ‘presidente Lula’. Contamos com você em 2014. Abraços do amigo Mano Menezes”, escreveu Mano na camiseta.

Lula está em repouso em casa devido ao tratamento de câncer na laringe, recém detectado. Na imagem, o presidente já aparece mais pálido, com o bigode ralo e com um chapéu tampando o couro cabeludo, que recentemente foi raspado pela primeira-dama.

Lula inicia na próxima semana o segundo ciclo de quimioterapia para tratar o câncer na laringe. Lula deve ser internado no Hospital Sírio-Libanês na próxima segunda-feira, 21, quando completará 21 dias da primeira sessão de quimioterapia. O ex-presidente terá de completar três ciclos de quimioterapia para dar início ao tratamento radioterápico.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Devido ao tratamento, Lula não tem saído de seu apartamento, onde vem recebendo visitas frequentes de amigos, ministros e da presidente Dilma Rousseff. Na última sexta-feira, Lula gravou participação no programa partidário do PT que será veiculado em cadeia nacional no próximo mês.