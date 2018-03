Lula recebe mensagem de melhoras do líder do U2, Bono Vox

Daiene Cardoso, da Agência Estado

O líder da banda irlandesa U2, Bono Vox, enviou uma mensagem de melhoras para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que trava desde a semana passada uma luta contra um câncer na laringe. No texto, o cantor diz que é fã do petista e que deseja que ele receba suas súplicas e as orações das crianças do mundo, que ele inclusive diz que o ex-presidente já tem. Em nome de sua família, ele desejou a Lula um pronto restabelecimento. A mensagem foi manuscrita, escaneada e enviada, por e-mail, por volta das 13h.

O petista recebe nesta quinta-feira, 10, a visita da presidente Dilma Rousseff, em seu apartamento, no centro de São Bernardo do Campo (SP).