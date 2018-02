Lula prestigia lançamento de filme 3D sobre o final de seu governo e a passagem a Dilma

Guilherme Waltenberg, da Agência Estado – atualizada às 21h30

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva assistiu nesta terça-feira, 3, a pré-estreia do documentário “Pela primeira vez” que narra os últimos dias do seu governo e a passagem de poder para a presidente Dilma Rousseff. O filme foi exibido no Centro de Formação de Profissionais da Educação (Cenforpe) Ruth Cardoso, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde cerca de 200 pessoas acompanharam a exibição do filme dirigido por Ricardo Stuckert, ex-fotógrafo de Lula na Presidência da República.

Ainda com a voz fraca devido ao tratamento de um câncer na laringe, Lula evitou contato com a imprensa. No final da sessão, ele fez apenas um breve comentário sobre o filme. “É um retrato fiel da passagem de poder para a primeira mulher (presidente) no Brasil”, afirmou o ex-presidente. Ao lado de sua esposa Marisa Letícia, Lula respondeu com o sinal de positivo que irá participar das campanhas municipais neste ano na capital paulistana e nas cidades do ABC.

Na saída, estava programado um passeio do ex-presidente pela exibição de fotos sobre os oito anos de seu governo. Devido ao grande assédio dos jornalistas, Lula preferiu ir embora. O prefeito de São Bernardo do Campo e seu vice, respectivamente, Luiz Marinho (PT) e Frank Aguiar (PTB), prestigiaram a exibição do filme.