Lula prega união da base e espera PP no palanque de Dilma Rousseff

Por Anna Ruth Dantas/Especial para o Estado de S. Paulo – Natal (RN)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 9, que espera manter toda a base de partidos unida em torno da candidatura da ex-ministra Dilma Roussef. Questionado sobre a situação do Partido Progressista (PP), que está sendo cortejado também para o palanque do PSDB, o líder petista reconheceu que há problemas regionais, mas disse que “o importante é manter a base em torno do nome da ministra Dilma”.

“O que queremos é manter a base aliada. Em alguns lugares temos problemas locais e regionais. Temos que respeitar os problemas regionais. O importante é garantir que a base de sustentação do governo apóie a ministra Dilma para presidente da República”, ressaltou.

Sobre a aliança PMDB e PT, embora ponder que não está atuando como dirigente dos petistas, o presidente afirmou que “o que os dois partidos fizeram está de bom tamanho”. “Não sou dirigente do PT. Não estou participando do cotidiano do PT. O PMDB terá convenção no sábado e o PT no domingo, devem ter fechado acordo entre as duas direções. E aquilo que os dois partidos fizerem está de bom tamanho”, completou o presidente.

