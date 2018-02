Lula pede torcida pelo Corinthians em jogo de hoje

Por Tânia Monteiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu hoje à imprensa que torça pelo Corinthians, no jogo das oitavas de final pela Libertadores da América, no Pacaembu, em São Paulo, contra o Flamengo. “Todo mundo torcendo para o Corinthians hoje à noite”, pediu Lula aos jornalistas, no Itamaraty, enquanto aguardava o início da solenidade de entrega das credenciais dos embaixadores.





Marisa Letícia, Ronaldo, o presidente Lula e Andrés Sanchez posam para foto em visita na academia do Parque São Jorge, no Corinthians

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diante do aviso de que alguns eram flamenguistas e que não torceriam para o seu time, o presidente emendou: “Deem uma chance para os oprimidos”.