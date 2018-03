Lula pede desculpas por ter citado Dilma em seu discurso

Rafael Moraes Moura e Vannildo Mendes

Depois de desafiar a Lei Eleitoral ao promover a candidata à Presidência da República, Dilma Rousseff, em discurso, ontem, no lançamento do edital do trem-bala, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que se cometeu erro político, pede desculpas.

“Eu não tenho por hábito desafiar nem o mais humilde dos brasileiros, quanto mais desafiar uma legislação que nós mesmos criamos no Congresso Nacional. Eu, possivelmente, devo ter cometido uma falha e acho que era preciso que a gente não lembrasse como aproveitamento de questão eleitoral. Eu fiquei quase que na obrigação moral de dizer que quem tinha começado a trabalhar a questão do trem-bala, a começar o projeto, tinha sido a companheira Dilma”, justificou-se o presidente, em declaração à imprensa no Palácio do Itamaraty durante a IV Cúpula Brasil – União Europeia.

“Se eu cometi um erro político, peço desculpas, mas a intenção era apenas fazer o reconhecimento histórico de quem trabalhou para concluir uma coisa”, afirmou o presidente que reconhece que o trabalho de Dilma poderia ter sido destacado pelo ministro dos Transportes ou pela ministra da Casa Civil, durante a cerimônia.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ontem, durante o lançamento do edital do trem-bala, que ligará Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, Lula atribuiu a Dilma a responsabilidade pelo projeto. “Na verdade, nem poderia falar o nome dela porque tem um processo eleitoral, mas a história a gente também não pode esconder por causa de eleição”, ressaltou o presidente, no evento de ontem.