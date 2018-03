Lula parabeniza Haddad e São Paulo por aniversário

Elizabeth Lopes, da Agência Estado

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou sua página oficial no Facebook para dar os parabéns à cidade de São Paulo, que completa 459 anos nesta sexta-feira, 25, e ao seu afilhado político e prefeito da cidade, o petista Fernando Haddad, que hoje faz 50 anos. “É uma comemoração ainda mais especial no momento em que a cidade tem um novo prefeito, que, tenho certeza, trará ainda mais motivos de celebração. O prefeito Fernando Haddad também comemora seu aniversário hoje, então aproveito a oportunidade para desejar um duplo parabéns: à cidade de São Paulo e ao meu grande amigo e companheiro Fernando Haddad”, disse Lula.

Na mensagem, o ex-presidente da República diz que recebeu o título de cidadão paulistano no ano passado e não poderia, portanto, deixar de comemorar o aniversário de São Paulo junto com todos os cidadãos da cidade. “Quando recebi a honraria, destaquei que foi aqui que estudei, conquistei uma profissão e fiz minha primeira greve. Por isso que me coloco ao lado dos paulistanos no dia de hoje”, emendou.

Nesta sexta, nas celebrações do aniversário de São Paulo, a presidente Dilma Rousseff terá agenda na Capital. Durante a manhã, embora não confirmado oficialmente, Lula e Dilma teriam uma conversa em São Paulo, em local também não revelado.