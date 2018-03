Lula ironiza escolha de Índio da Costa para vice de Serra

Leonencio Nossa, enviado especial a Dar Es-Saalam (Tanzânia)

Na entrevista à imprensa na capital da Tanzânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou a escolha do deputado Índio da Costa (DEM-RJ) para vice na chapa do tucano José Serra que disputará as eleições presidenciais. “Não conheço. Não conheço. Eu não sei se é demérito dele ou se é meu. O dado concreto é que eu nunca ouvi falar no nome dele”, disse.

Rapaz tenta chegar com uma cobra em danca tipica perto do presidente Lula, na Tanzânia. Foto: Celso Junior/AE

“Eu não sei se ele tem tanta virtude para ser escolhido a vice”, completou. “Mas o dado concreto é que acho que nem eu nem o Serra o conhecíamos.”