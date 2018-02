Lula interrompe as férias e vai visitar Alencar no hospital

Julia Duailibi

O ex-presidente Lula interrompeu as suas férias e foi visitar nesta terça, 18, o ex-vice presidente José Alencar no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Alencar está internado para se tratar de um câncer.

Lula não quis dar entrevistas, mas disse que comentará a polêmica envolvendo os passaportes especiais que foram concedidos a seus filhos e netos quando terminar as férias. O ex-presidente disse ainda que tem conversado com a presidente Dilma Rousseff sobre as enchentes que atingem Estados brasileiros, como Rio de Janeiro e São Paulo.